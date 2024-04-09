Число контролируемых россиянами зарубежных компаний резко увеличилось

ФНС: число контролируемых россиянами иностранных фирм выросло на 21 процент

Число контролируемых россиянами зарубежных компаний («контролируемая иностранная компания», КИК) по состоянию на конец 2022 года резко выросло — на 21 процента, до 45,6 фирм. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ пишет РБК.

Количество таких компаний увеличивается ежегодно, при этом в 2022 году был зафиксирован максимальный прирост с 2017 года — тогда он составил 33 процента. Из общего числа задекларированных россиянами КИК 98 процентов составляют иностранные организации, и только 2 процента приходится на зарубежные структуры без образования юридического лица (например, фонды и трасты).

В 2022 году декларации о наличии КИК в ФНС подали более 18,3 тысячи налогоплательщиков, большинство из которых (82 процента) — физические лица.