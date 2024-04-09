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07:04, 9 апреля 2024Россия

Шестое тело нашли на месте пожара под Москвой

На месте пожара в подмосковном Воскресенске обнаружили шестое тело
СюжетПожар в Москве:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Шестое тело нашли на месте пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

«Обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Всего, по последним данным, в доме проживали восемь человек, из них шестеро детей. Жертвами пожара стали четверо детей, женщина и мужчина. Его уже полностью ликвидировали.

Пожар начался в ночь на вторник, 9 апреля. Его площадь составила 150 квадратных метров. Тушением огня зантмались 25 специалистов и восемь единиц техники.

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      Анастасия Шейкина
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