Шестое тело нашли на месте пожара под Москвой

На месте пожара в подмосковном Воскресенске обнаружили шестое тело

Шестое тело нашли на месте пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

«Обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Всего, по последним данным, в доме проживали восемь человек, из них шестеро детей. Жертвами пожара стали четверо детей, женщина и мужчина. Его уже полностью ликвидировали.

Пожар начался в ночь на вторник, 9 апреля. Его площадь составила 150 квадратных метров. Тушением огня зантмались 25 специалистов и восемь единиц техники.