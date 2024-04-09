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04:19, 9 апреля 2024Россия

В Подмосковье дети погибли при пожаре в частном доме

В Воскресенске четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме
СюжетПожары в России

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Два ребенка из шести выжили при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Ранее министерство сообщало о гибели при пожаре женщины и четырех детей. По информации МЧС, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из них — дети. Позже сообщили об обнаружении тела мужчины. Двое детей 11 и 13 лет переданы медикам.

Огонь охватил частный дом на 150 квадратных метрах. Открытое горение ликвидировано. На месте работают 25 специалистов и восемь единиц техники.

Ранее в деревне Сапроново в Ленинском городском округе Подмосковья над строящимся жилым комплексом «Брусника» поднялся столб дыма. Очевидцы сняли пожар на видео.

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      Юлия Мискевич
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