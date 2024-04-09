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10:56, 9 апреля 2024Бывший СССР

Число жителей Мариуполя приблизилось к цифрам до начала СВО

Пушилин: численность населения Мариуполя приблизилась к цифрам до начала СВО
СюжетНаселение России:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Численность населения Мариуполя приблизилась к цифрам до начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин прокомментировал ход восстановительных работ в Мариуполе. Он подчеркнул, что показатели населения приближаются к цифрам до начала боевых действий. Политик предположил, что в конечном итоге в городе будет проживать больше жителей, чем до начала СВО.

«Как только предприятия будут полноценно запускаться, как у нас стоит в планах, по тому же Мариуполю мы сможем говорить, что поток людей еще увеличится», — заявил глава ДНР. Он также рассказал о подготовке к восстановлению первых домов в Авдеевке. Пушилин добавил, что в Артемовске и Соледаре пока невозможно провести оценку жилья для восстановления.

Ранее советник Пушилина Ян Гагин назвал сроки полного разминирования Авдеевки. Он отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины, отступая из Авдеевки, минировали и разрушали жилые дома.

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      Алевтина Запольская
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