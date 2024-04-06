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08:12, 6 апреля 2024Бывший СССР

Названы сроки полного разминирования Авдеевки

Советник главы ДНР Гагин: на разминирование Авдеевки уйдет несколько месяцев

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин назвал сроки полного разминирования Авдеевки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая из Авдеевки, минировали и разрушали жилые дома. Он отметил, что на разминирование всей территории города потребуется несколько месяцев. Гагин назвал процесс сложным, опасным и кропотливым.

«По свидетельствам мирного населения, они [украинские военные] уничтожали дома, выходя из них. То есть они из каждого дома делали какой то укрепрайон, огневую точку, но, отступая оттуда, они разрушали эти дома, даже если там проживали гражданские», — сказал он.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что в освобожденной Авдеевке обезвредили более четырех тысяч боеприпасов и растяжек.

О начале разминирования Авдеевки 5 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что после завершения работ начнется разбор завалов, а также подключение и заведение в город электроэнергии и воды.

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      Марина Совина
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