В ДНР рассказали о разминировании Авдеевки

Советник главы ДНР Кимаковский: в Авдеевке обезвредили более 4 тысяч боеприпасов

В освобожденной Авдеевке обезвредили более 4 тысяч боеприпасов и растяжек. О разминировании города рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Разминирование Авдеевки началось сразу после ее освобождения. На сегодняшний день обезврежено и уничтожено более 4 тысяч взрывоопасных предметов и растяжек», — сообщил Кимаковский.

По его словам, работы по очищению города проходят как в частном секторе, так и в районах многоэтажных домов.

О начале разминирования Авдеевки 5 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что после завершения работ начнется разбор завалов, а также подключение и заведение в город электроэнергии и воды.