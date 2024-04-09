Раскрыт защитный фактор против распространенной формы деменции

Science Translational Medicine: ген TMEM106B замедляет лобно-височную деменцию

Ученые раскрыли защитный фактор против лобно-височной деменции (ЛВД) — наиболее распространенной формы деменции у пациентов в возрасте до 65 лет, которая связана с дегенерацией лобных и височных долей головного мозга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

Известно, что наличие у человека одного из вариантов (аллелей) гена TMEM106B может замедлять прогрессирование заболевания. Из части белка, кодируемого этим геном, формируются фибриллы — мельчайшие волокнообразные структуры, которые спутываются друг с другом. У большинства людей с ЛВД фибриллы накапливаются в мозге, тогда как у людей с защитным вариантом гена они практически отсутствуют.

Исследователи проанализировали мозговую ткань посмертных доноров с ЛВД. Оказалось, что люди с защитным вариантом жили в среднем на три года дольше, то есть заболевание у них прогрессировало медленнее. Затем ученые создали антитела, которые позволили им определить количество волокнообразных структур в ткани мозга.

У большинства пациентов с ЛВД наблюдался относительно высокий уровень фибрилл в мозге, однако у тех, у кого был только защитный вариант TMEM106B, их практически не было. Также была выявлена ​​положительная корреляция между количеством нитевидных структур и уровнем другого патологического белка TDP-43, который тесно связан с ЛВД.

Результат демонстрирует, что терапевтические вмешательства по предотвращению накопления волокнообразных белковых структур в мозге могут однажды снизить риск заболевания или замедлить его прогрессирование.