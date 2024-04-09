Домохозяек призвали «заклеить» плесень

«БелНовости»: избавиться от плесени в доме удастся с помощью клея

Избавиться от плесени в доме удастся с помощью обычного клея. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты подчеркнули, что при обнаружении плесени начинать борьбу с ней нужно незамедлительно, чтобы не допустить ее дальнейшего распространения и исключить угрозу здоровью. Для того чтобы избавиться от нее, они предложили взять канцелярский клей, развести его водой в соотношении 1:4, после чего тщательно обработать пораженную поверхность.

Эксперты отметили, что данное средство обладает гидрофобным эффектом и мешает плесени распространяться. При этом они предупредили, что клей лучше применять, когда очаг распространения плесени еще небольшой.

Днем ранее специалисты посоветовали бороться с желтым налетом на ванне с помощью соды и уксуса.