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08:27, 9 апреля 2024Россия

Дорожные камеры Москвы начали фиксировать новое нарушение

«Ъ»: в Москве камеры начали штрафовать за стоянку на «направляющем островке»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Москве камеры начали штрафовать водителей за новое нарушение — стоянку на «направляющем островке», который обозначен разметкой на проезжей части. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), пишет «Коммерсантъ».

«Направляющий островок» представляет собой дорожный элемент для разделения или слияния транспортных потоков, который либо находится на одном уровне с проезжей частью, либо приподнят над ней. Как правило, «направляющий островок» располагается на перекрестках или съездах. Его понятие было введено в ПДД с 1 марта 2023 года.

Камера дает водителю пять минут — если за это время он не покинет территорию так называемого островка, то он будет оштрафован на 2,5 тысячи рублей. Новое нарушение в Москве пока фиксирует только один комплекс, который находится на набережной Академика Туполева в Лефортово.

Как пояснили в ЦОДД, парковка автомобилей на островке становится причиной аварий, так как ограничивает обзор других водителей. Установленный в Лефортово комплекс согласован с Госавтоинспекцией, добавили там, подчеркнув, что при необходимости больше камер будут фиксировать стоянку на «направляющих островках».

«Ведь островки могут выручать в случае поломки транспортного средства или какой-то нештатной ситуации. Важно, чтобы в таких случаях штрафы не приходили», — отметил глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский и призвал властей учитывать все обстоятельства нарушения.

В январе камеры ЦОДД начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. В ведомстве рассказали, что камеры фиксируют скорость автомобиля и траекторию его движения, а также делают несколько снимков. Водителям, допустившим нарушение, будет грозить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

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      Анастасия Шейкина
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