ЕС подсчитал расходы на поддержку пострадавших от украинского импорта фермеров

ЕК: ЕС потратил на поддержку пострадавших от Украины фермеров 10 млрд евро

Страны Евросоюза потратили уже 10 миллиардов евро на поддержку собственных фермеров, пострадавших от бесконтрольного украинского экспорта. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Еврокомиссия (ЕК) подсчитала расходы на государственную поддержку аграриев после начала специальной военной операции России на Украине. Еврокоммисар призвал продолжить помогать фермерам. «Мы должны продолжать эти рамки господдержки», — заявил Войцеховский.

По его словам, в краткосрочной перспективе стратегической продовольственной безопасности ЕС ничто не угрожает. «Есть определенные опасения за дальнейший период, это предстоит решать следующей Еврокомиссии и Европарламенту», — добавил еврокоммисар. Войцеховский подчеркнул, что импорт продукции с Украины перестал быть проблемой лишь для приграничных государств и остается «очень чувствительным вопросом» для всего объединения.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза предварительно согласились ограничить импорт продовольствия с Украины. Беспошлинный ввоз сначала предлагали отменить для курятины, яиц и сахара, а после к ним добавили овес, кукурузу, крупы и мед. Такие меры будут применяться при превышении средних уровней поставок 2021 года.