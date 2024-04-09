Еще семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В перечень включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона и Диловара Исломовых, их отца Исроила Исломова, Алишера Касимова, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммада Шарипзоду. Все они сейчас находятся под арестом.

Ранее в этот список попали четыре фигуранта этого дела, которые непосредственно осуществляли нападение на зал.