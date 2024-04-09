Гендиректор МАГАТЭ назвал нападение на Запорожскую АЭС безответственным

Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал нападение на ЗАЭС безответственным и опасным

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал атаку на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он назвал нападение безответственным и опасным, сообщается на сайте агентства.

«Сегодняшний инцидент — хотя он и произошел за пределами периметра площадки — является зловещим развитием событий, поскольку указывает на очевидную готовность продолжать эти нападения», — заявил Гросси, подчеркнув, что МАГАТЭ неоднократно призывало проявлять военную сдержанность и указывало на серьезность угрозы ядерной безопасности из-за подобных действий.

Он добавил, что такие атаки являются безответственными и очень опасными, и отметил, что «кто бы за этим ни стоял, они играют с огнем».

9 апреля стало известно об атаке дрона ВСУ на уникальный тренажерный центр ЗАЭС. На станции данный удар назвали нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности.