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11:51, 9 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали дроном тренажерный центр ЗАЭС

На ЗАЭС сообщили, что ВСУ атаковали дроном тренажерный центр станции

Фото: Victor / XinHua / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном уникальный тренажерный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram.

Уточняется, что прилет беспилотника пришелся на крышу корпуса УТЦ. В центре расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, отметили в пресс-службе.

На ЗАЭС назвали украинские атаки на станцию нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности, а также пяти принципов безопасности объекта, установленных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась. Кроме того, по его словам, «никто не должен стрелять по атомной электростанции».

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      Кристина Есикова
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