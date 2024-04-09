Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:45, 9 апреля 2024Бывший СССР

В МАГАТЭ сообщили о стабилизации ситуации на ЗАЭС

Директор МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС стабилизировалась
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стабилизировалась, но Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает оценивать последствия атаки на объект. Об этом сообщил директор агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«К этому моменту ситуация стабилизировалась, но, конечно, было сильное потрясение. Последствий могло быть больше. Мы все еще оцениваем произошедшее и надеемся, что это больше не повторится. Нам нужна поддержка международного сообщества... Важно, чтобы мы все были вместе и не допустили аварии», — отметил он.

Материалы по теме:
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС. Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС.Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
2 сентября 2022
Что такое «грязная бомба» и чем она отличается от ядерного оружия. Чем «грязная бомба» опасна в руках Украины?
Что такое «грязная бомба» и чем она отличается от ядерного оружия.Чем «грязная бомба» опасна в руках Украины?
25 октября 2022
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022

Кроме того, директор организации подчеркнул, что «никто не должен стрелять по атомной электростанции», как это произошло в Запорожской области. По его словам, у МАГАТЭ есть группа экспертов, которые постоянно отчитывается о ситуации на ЗАЭС.

В воскресенье, 7 апреля, МАГАТЭ подтвердило не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС. Впоследствии агентство сообщило, что в результате атаки на шестом энергоблоке станции появились незначительные повреждения.

Гросси подчеркнул, что ЗАЭС была близка к ядерной аварии. При этом он заявил, что задачей агентства является избежать такого развития событий.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      ВСУ атаковали дроном тренажерный центр ЗАЭС

      Си Цзиньпин встретился с Лавровым в Пекине

      Глава МИД Великобритании приехал к Трампу обсудить Украину

      В МАГАТЭ сообщили о стабилизации ситуации на ЗАЭС

      В ФСБ сообщили о привлечении Украиной к преступлениям террористического подполья

      В «Спартаке» отреагировали на информацию об отставке главного тренера

      Кайли Дженнер порадовала фанатов снимками в откровенном бикини

      Россиянин попался ФСБ за попытку связаться со спецслужбами Украины

      Глава Гагаузии раскрыла подробности встречи с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше