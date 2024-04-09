В МАГАТЭ сообщили о стабилизации ситуации на ЗАЭС

Директор МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС стабилизировалась

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стабилизировалась, но Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает оценивать последствия атаки на объект. Об этом сообщил директор агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«К этому моменту ситуация стабилизировалась, но, конечно, было сильное потрясение. Последствий могло быть больше. Мы все еще оцениваем произошедшее и надеемся, что это больше не повторится. Нам нужна поддержка международного сообщества... Важно, чтобы мы все были вместе и не допустили аварии», — отметил он.

Кроме того, директор организации подчеркнул, что «никто не должен стрелять по атомной электростанции», как это произошло в Запорожской области. По его словам, у МАГАТЭ есть группа экспертов, которые постоянно отчитывается о ситуации на ЗАЭС.

В воскресенье, 7 апреля, МАГАТЭ подтвердило не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС. Впоследствии агентство сообщило, что в результате атаки на шестом энергоблоке станции появились незначительные повреждения.

Гросси подчеркнул, что ЗАЭС была близка к ядерной аварии. При этом он заявил, что задачей агентства является избежать такого развития событий.