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19:56, 8 апреля 2024Мир

МАГАТЭ признало близость к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС

Bloomberg: директор МАГАТЭ Гросси заявил о близости ЗАЭС к ядерной аварии

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) была близка к ядерной аварии, заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его цитирует агентство Bloomberg.

«Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — сказал он, добавив, что поднимет этот вопрос в Совете Безопасности ООН.

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Гросси также отметил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным «среднесрочный план, а также будущее и то, что может произойти» на ЗАЭС.

Ранее МИД России призвал Гросси правдиво и публично реагировать на попытки Украины атаковать территорию ЗАЭС. «Ожидаем от гендиректора агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции», — подчеркнули в ведомстве.

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      Виктория Кондратьева
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