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17:58, 8 апреля 2024Мир

МИД призвал МАГАТЭ правдиво реагировать на атаки Украины по ЗАЭС

МИД: директор МАГАТЭ Гросси должен правдиво реагировать на атаки Украины по ЗАЭС

Фото: Юрий Войткевич / РИА Новости

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси должен правдиво и публично реагировать на попытки Украины атаковать территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). С таким призывом выступил МИД России, соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Ожидаем от гендиректора агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции», — подчеркнули в министерстве.

В МИД подчеркнули, что любой, кто замалчивает роль политического руководства, силового блока и армии Украины в нападениях на ядерный объект, «выступает в роли их пособников».

8 апреля МАГАТЭ подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке ЗАЭС в результате атаки дронов.

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      Виктория Кондратьева
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