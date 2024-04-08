МИД пообещал оставить неприкосновенным здание посольства Украины в Москве

Полищук: Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве

Глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук сообщил в разговоре с ТАСС, что здание украинского посольства в Москве останется в неприкосновенности. Дипломат заявил, что мэрия российской столицы расторгла договор аренды с Киевом в ответ на аналогичную меру украинской стороны.

«Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами», — объяснил он. Полищук добавил, что это относится и к дипломатической собственности РФ на территории Украины.

Ранее Полищук заявил, что Россия остается открытой к содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию по Украине. По его словам, в настоящий момент не приходится рассчитывать на изменение подходов Запада к украинскому урегулированию.