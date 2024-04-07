ВСУ нанесли серию ударов по крупнейшей в Европе атомной станции. Какие повреждения она получила?

Росатом: в результате удара ВСУ по Запорожской АЭС ранены трое сотрудников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по Запорожской атомной станции (ЗАЭС) — крупнейшей в Европе атомной станции по установленной мощности. В пресс-службе станции сообщили, что был атакован купол шестого энергоблока ЗАЭС, в момент атаки на станции находилась делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Росатом заявил, что в результате атак пострадали три человека.

«Росатом» сообщил о трех пострадавших при ударе

Днем 7 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока. В заявлении говорилось, что критических повреждение и пострадавших нет, кроме того, не зафиксированы угрозы нарушения пределов безопасности.

Так, сообщалось о нормальном радиационном фоне на территории станции.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В свою очередь госкорпорация «Росатом» сообщила, что после удара ВСУ три сотрудника станции получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе также привели подробности ударов. По их данным, 7 апреля в 11:38 украинский беспилотник атаковал территорию, прилегающую к столовой — в результате этой атаки пострадали сотрудники станции. Спустя полчаса дроны ударили по району грузового порта, затем — по куполу шестого энергоблока.

МАГАТЭ отреагировала на обстрел ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ заявили, что проинформированы об атаке беспилотников на ЗАЭС. «Эта детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ», — говорится в их заявлении.

«Росатом» в свою очередь призвал агентство срочно отреагировать на произошедшее и осудить попытку эскалации вокруг станции.

Это вторая атака ВСУ на ЗАЭС за последние три дня. В пятницу, 5 апреля, сообщалось, что украинская сторона атаковала станцию с помощью беспилотников. Удар пришелся на грузовой порт и азотно-кислородную станцию номер два. В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что эти удары могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию станции.