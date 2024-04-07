Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:39, 7 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли серию ударов по крупнейшей в Европе атомной станции. Какие повреждения она получила?

Росатом: в результате удара ВСУ по Запорожской АЭС ранены трое сотрудников

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по Запорожской атомной станции (ЗАЭС) — крупнейшей в Европе атомной станции по установленной мощности. В пресс-службе станции сообщили, что был атакован купол шестого энергоблока ЗАЭС, в момент атаки на станции находилась делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Росатом заявил, что в результате атак пострадали три человека.

«Росатом» сообщил о трех пострадавших при ударе

Днем 7 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока. В заявлении говорилось, что критических повреждение и пострадавших нет, кроме того, не зафиксированы угрозы нарушения пределов безопасности.

Так, сообщалось о нормальном радиационном фоне на территории станции.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В свою очередь госкорпорация «Росатом» сообщила, что после удара ВСУ три сотрудника станции получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе также привели подробности ударов. По их данным, 7 апреля в 11:38 украинский беспилотник атаковал территорию, прилегающую к столовой — в результате этой атаки пострадали сотрудники станции. Спустя полчаса дроны ударили по району грузового порта, затем — по куполу шестого энергоблока.

МАГАТЭ отреагировала на обстрел ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ заявили, что проинформированы об атаке беспилотников на ЗАЭС. «Эта детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ», — говорится в их заявлении.

«Росатом» в свою очередь призвал агентство срочно отреагировать на произошедшее и осудить попытку эскалации вокруг станции.

Материалы по теме:
История Запорожской АЭС в собственности Украины и России. Что такое Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС)?
История Запорожской АЭС в собственности Украины и России.Что такое Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС)?
4 июля 2023
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС. Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС.Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
2 сентября 2022

Это вторая атака ВСУ на ЗАЭС за последние три дня. В пятницу, 5 апреля, сообщалось, что украинская сторона атаковала станцию с помощью беспилотников. Удар пришелся на грузовой порт и азотно-кислородную станцию номер два. В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что эти удары могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию станции.

***
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли серию ударов по крупнейшей в Европе атомной станции. Какие повреждения она получила?

      На Запорожской АЭС участились атаки дронов со стороны Украины

      Нетаньяху назвал число уничтоженных батальонов ХАМАС

      Россия перехватила 15 дронов ВСУ над двумя регионами

      На Украине назвали абсурдными обвинения в причастности к теракту в «Крокусе»

      Гидрометцентр объяснил паводок в Оренбуржье

      В Оренбургской области поймали своровавшего чужое имущество россиянина

      На Украине признали хорошую защищенность Крымского моста

      В Подмосковье неизвестные напали на полицейских

      Назван крупнейший поставщик лекарств в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше