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18:12, 7 апреля 2024Мир

В МАГАТЭ прокомментировали удар ВСУ по Запорожской АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси призвал не ставить под угрозу ядерную безопасность ЗАЭС

Фото: Chris Gallagher / Reuters

Стороны конфликта на Украине должны воздержаться от действий, которые несут угрозу безопасности Запорожской АЭС. С таким призванием к Москве и Киеву на странице в социальной сети X (ранее — Twitter) обратился генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прокомментировавший удар по станции.

«Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — заявил руководитель агентства.

Кроме того, сотрудники МАГАТЭ подтвердили, что они проинформированы представителями ЗАЭС о произошедшем инциденте. Со своей стороны они подтвердили факт детонации беспилотника на объекте.

Ранее представители станции заявили об ударе Вооруженных сил Украины по куполу 6-го энергоблока. На тот момент сообщалось, что критических повреждений и пострадавших нет. В дальнейшем появились сведения о том, что трое сотрудников получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

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      Олег Давыдов
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