В МАГАТЭ прокомментировали удар ВСУ по Запорожской АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси призвал не ставить под угрозу ядерную безопасность ЗАЭС

Стороны конфликта на Украине должны воздержаться от действий, которые несут угрозу безопасности Запорожской АЭС. С таким призванием к Москве и Киеву на странице в социальной сети X (ранее — Twitter) обратился генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прокомментировавший удар по станции.

«Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — заявил руководитель агентства.

Кроме того, сотрудники МАГАТЭ подтвердили, что они проинформированы представителями ЗАЭС о произошедшем инциденте. Со своей стороны они подтвердили факт детонации беспилотника на объекте.

Ранее представители станции заявили об ударе Вооруженных сил Украины по куполу 6-го энергоблока. На тот момент сообщалось, что критических повреждений и пострадавших нет. В дальнейшем появились сведения о том, что трое сотрудников получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.