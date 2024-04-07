Зеленский захотел увидеть западные войска на Украине. Чем рискует Киев, если позовет иностранный контингент публично?

Зеленский поддержал идею Макрона об отправке войск и инструкторов на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею лидера Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск или инструкторов на территорию Украины.

Политик отметил, что обучение украинских бойцов западными военными непосредственно в республике гораздо быстрее и эффективнее, чем отправка бригад за рубеж, кроме того, они должны получить боевой опыт на технике в полевых условиях, а не на базах в мирном государстве.

Зеленский также указал на важность строительства ремонтных хабов для западной техники на Украине в отдельных регионах, в том числе подземных.

Также мы за предложение инициативы быть на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать Владимир Зеленский президент Украины

По словам политика, он не знает конкретных деталей подобных обсуждений, однако очень хочет их услышать от французского коллеги.

В конце февраля 2024 года Макрон допустил, что французская армия может быть передислоцирована на украинскую территорию. В марте президент повторил свои слова, отметив, что такой сценарий возможен.

Французский левый политик Жан-Люк Меланшон заявил, что попытки Макрона угрозами повлиять на российского лидера Владимира Путина абсурдны. «Абсурдно думать, что, напугав, мы заставим Путина отступить. Мы не в том положении, чтобы угрожать России. Никто не может победить страну, в которой семь часовых поясов и которая уже когда-то поборола Наполеона и Гитлера», — сказал он.

Зеленский признал, что не может просить Запад прислать войска, но хочет этого

Владимир Зеленский подчеркнул, что не может выступить инициатором отправки на Украину западных войск, хотя Киеву хотелось бы их присутствия.

Для нас это рискованно, потому что, если я выступлю с такой инициативой, Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других стран, общества будут разделены, они будут давить на лидеров своих стран, и они будут тормозить нам поставки — те или иные Владимир Зеленский президент Украины

Он добавил, что присутствуют инициативы других государств, кроме того, на Украине есть добровольческие формирования из иностранных граждан, которые приехали для участия в боевых действиях.

Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине, факт Владимир Зеленский президент Украины

При этом украинский лидер заявил, что публично не может делать подобных призывов, не только из-за рисков противодействия со стороны России, но и из опасений, что люди в других странах выступят против и будут настаивать, что это «не их война».

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен допустила, что войска западных стран могут быть направлены на Украину в будущем, хотя на данный момент такая необходимость отсутствует. По ее мнению, важно показать, что Запад готов в дальнейшем помогать Киеву и усиливать поддержку.

Киев согласен на помощь от США в кредит

Зеленский сказал, что Киев согласен на получение помощи от США на кредитной основе, как предлагают республиканцы.

Один сенатор недавно был. И он говорит: «А ты согласишься на кредитные деньги? Если, например, скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь?» Я ответил: «А для чего эти выборы, если нет выбора?» Мы согласимся на что-нибудь, какой-нибудь вариант Владимир Зеленский президент Украины

На фоне прекращения военных поставок Киеву американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что США следует передавать военную помощь в кредит, а не безвозмездно.

Власти Украины сочли эту идею оскорбительной и нечестной.

У Украины нет снарядов для контрнаступления

Зеленский признал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет снарядов для проведения контрнаступления.

Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать Владимир Зеленский президент Украины

Он уточнил, что дефицит артиллерийских боеприпасов ВСУ пытаются компенсировать беспилотниками, они помогают, но не могут быть альтернативой.

По словам Зеленского, в стране также наблюдается дефицит ракет противовоздушной обороны. Политик отметил, что в некоторых моментах может сработать только комплекс Patriot или аналог.

И здесь нам приходится выбирать — какой объект защитить, этот город или другой город. Запас ПВО у нас на сегодня есть, но мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжиться — и нам не будет хватать Владимир Зеленский президент Украины

Он добавил, что интенсивность российских обстрелов по украинским объектам усилилась. Кроме того, в 2024 году Киеву передадут только десять процентов от обещанных истребителей F-16. Они будут работать в связке с системами противовоздушной обороны.

Ранее украинский лидер заявил, что в случае отсутствия военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки войскам страны придется начать отступление.

Агентство Bloomberg отмечало, что Россия превосходит Украину в снарядах, выпуская их в семь раз больше, это в два раза выше показателя в январе 2024 года.