Глава евродипломатии выступил против ударов по Запорожской АЭС

Глава дипломатии ЕС Боррель: атаки по ЗАЭС увеличивают риск ядерной катастрофы

Удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут привести к ядерной катастрофе. С таким заявлением на своей странице в X выступил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента», — написал глава евродипломатии, добавив, что Российская армия «должна уйти со станции».

Ранее стало известно о попадании украинского дрона в крышу корпуса уникального тренажерного центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.