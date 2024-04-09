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19:32, 9 апреля 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии рассказала об обещании Путина

Гуцул: Путин пообещал поддержку Гагаузии в экономическом и социальном планах
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал поддержку Гагаузской автономии Молдавии. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава региона Евгения Гуцул.

По словам политика, в том, что Россия будет поддерживать Гагаузию в социальном и экономическом планах, несмотря на давление Кишинева, президент РФ заверил ее в ходе прошедшей в марте встречи.

«К счастью, Владимир Владимирович Путин отреагировал так, что он (...) дал нам понять, что Российская Федерация будет всегда с гагаузским народом и всегда будет поддерживать [автономию]», — пояснила Гуцул.

Глава Гагаузии также выразила надежду, что прошедшая встреча с российским президентом была не последней.

Ранее стало известно о спасительной роли России для жителей Гагаузии. По словам Гуцул, подписанное с Промсвязьбанком соглашение позволит преодолеть устроенную автономии молдавскими властями экономическую блокаду. Она отметила, что таким образом РФ в очередной раз подтвердила статус друга и защитника региона.

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      Екатерина Грищенко
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