Глава Гагаузии рассказала об обещании Путина

Гуцул: Путин пообещал поддержку Гагаузии в экономическом и социальном планах

Президент России Владимир Путин пообещал поддержку Гагаузской автономии Молдавии. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава региона Евгения Гуцул.

По словам политика, в том, что Россия будет поддерживать Гагаузию в социальном и экономическом планах, несмотря на давление Кишинева, президент РФ заверил ее в ходе прошедшей в марте встречи.

«К счастью, Владимир Владимирович Путин отреагировал так, что он (...) дал нам понять, что Российская Федерация будет всегда с гагаузским народом и всегда будет поддерживать [автономию]», — пояснила Гуцул.

Глава Гагаузии также выразила надежду, что прошедшая встреча с российским президентом была не последней.

Ранее стало известно о спасительной роли России для жителей Гагаузии. По словам Гуцул, подписанное с Промсвязьбанком соглашение позволит преодолеть устроенную автономии молдавскими властями экономическую блокаду. Она отметила, что таким образом РФ в очередной раз подтвердила статус друга и защитника региона.