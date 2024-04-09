Экс-главврач ВСУ ушла с военной службы

Экс-главврача ВСУ Остащенко сняли с воинского учета по состоянию здоровья

Бывшая командующая Медицинскими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Татьяна Остащенко уволилась с военной службы по состоянию здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на министерство обороны республики.

В ведомстве уточнили, что приказ об увольнении с военной службы Остащенко был подписан 10 февраля. В Минобороны также рассказали, что экс-главврач ВСУ была снята с воинского учета в связи с непригодностью к службе из-за болезни. Соответствующее свидетельство она получила от военно-врачебной комиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ в середине ноября 2023 года. Вместо Татьяны Остащенко на данную должность был назначен Анатолий Казмирчук, ранее возглавлявший киевский «Главный военный клинический госпиталь».