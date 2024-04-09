Море выбросило тушу неизвестного существа в несколько раз крупнее человека

На пляж в Малайзии выбросило разлагающуюся тушу неизвестного существа

На пляже в Малайзии нашли разлагающуюся тушу неизвестного существа. Об этом сообщает издание Livescience.

Выброшенные морем останки заметили в районе город Лунду в пятницу, 5 апреля. Размеры туши в несколько раз превышали размеры человека. Представители властей уведомили об этом силы гражданской обороны штата Саравак.

Находка представляла собой так называемый глобстер — фрагмент туши крупного морского животного, которую трудно идентифицировать из-за сильного разложения. По мнению специалистов, в данном случае останки, скорее всего, принадлежат киту.

Ранее сообщалось, что на берегу британского Уэльса нашли останки животного длиной не менее семи метров. У загадочного существа отсутствовала голова, поэтому его первоначальные размеры могли быть даже больше.