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13:55, 9 апреля 2024Из жизни

Море выбросило тушу неизвестного существа в несколько раз крупнее человека

На пляж в Малайзии выбросило разлагающуюся тушу неизвестного существа

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

На пляже в Малайзии нашли разлагающуюся тушу неизвестного существа. Об этом сообщает издание Livescience.

Выброшенные морем останки заметили в районе город Лунду в пятницу, 5 апреля. Размеры туши в несколько раз превышали размеры человека. Представители властей уведомили об этом силы гражданской обороны штата Саравак.

Находка представляла собой так называемый глобстер — фрагмент туши крупного морского животного, которую трудно идентифицировать из-за сильного разложения. По мнению специалистов, в данном случае останки, скорее всего, принадлежат киту.

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Ранее сообщалось, что на берегу британского Уэльса нашли останки животного длиной не менее семи метров. У загадочного существа отсутствовала голова, поэтому его первоначальные размеры могли быть даже больше.

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      Олег Парамонов
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