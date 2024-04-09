Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:33, 9 апреля 2024Силовые структуры

Главу российского Института международных отношений взяли под стражу

В Казани суд арестовал директора Института международных отношений КФУ до 28 мая

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Советский суд Казани арестовал директора Института международных отношений Казанского федерального университета (КФУ) Рамиля Хайрутдинова, подозреваемого в превышении должностных полномочий и крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 28 мая.

По версии следствия, с 2022-го по 2023 год Хайрутдинов совместно с неустановленными должностными лицами КФУ совершили хищение путем мошенничества и превышения полномочий свыше двух миллионов рублей из бюджета вуза. Средства были выделены на финансирование научно-образовательных программ.

8 апреля сообщалось, что московские следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче Государственным институтом русского языка имени Пушкина поддельных сертификатов о владении русским языком. В рамках расследования дела задержаны несколько сотрудников учреждения.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      На Украине обвинили главу врачебной комиссии в коррупции

      В Монголии начали производить уникальное удобрение

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      Дипломат назвал сроки одобрения США помощи Украине на 61 миллиард долларов

      Экс-главврач ВСУ ушла с военной службы

      Названы цены новых Lada Granta с «автоматом»

      В России вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на косе реки

      Вынесен вердикт заказавшей ученикам расправу директору российской школы

      В ДНР ракетным ударом поразили железнодорожный состав с подкреплением ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше