Главу российского Института международных отношений взяли под стражу

В Казани суд арестовал директора Института международных отношений КФУ до 28 мая

Советский суд Казани арестовал директора Института международных отношений Казанского федерального университета (КФУ) Рамиля Хайрутдинова, подозреваемого в превышении должностных полномочий и крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 28 мая.

По версии следствия, с 2022-го по 2023 год Хайрутдинов совместно с неустановленными должностными лицами КФУ совершили хищение путем мошенничества и превышения полномочий свыше двух миллионов рублей из бюджета вуза. Средства были выделены на финансирование научно-образовательных программ.

8 апреля сообщалось, что московские следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче Государственным институтом русского языка имени Пушкина поддельных сертификатов о владении русским языком. В рамках расследования дела задержаны несколько сотрудников учреждения.