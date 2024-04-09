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14:14, 9 апреля 2024Силовые структуры

Изъятие начиненных кокаином бананов с российской овощебазы попало на видео

Появилось видео изъятия начиненных кокаином бананов с калининградской овощебазы
Начало событий в новости На российскую овощебазу вместо бананов доставили 76 килограммов кокаина

Изъятие начиненных кокаином бананов с овощебазы в Калининграде попало на видео. Ролик появился в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

На кадрах видно, как кинолог с собакой заходит в металлический контейнер. После этого сотрудники правоохранительных органов выкладывают из коробок, внутри которых хранятся бананы, килограммовые брикеты с запрещенными веществами, обернутые в черную полиэтиленовую пленку.

Как сообщила Волк, партия кокаина прибыла в Россию из Колумбии. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ.

Наркотики в коробках с бананами обнаружили работники овощебазы во время разгрузки коробок с плодами 9 апреля. Всего сотрудниками полиции было изъято 76 килограммовых брикетов с порошкообразным веществом белого цвета.

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      Олеся Мицкевич
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