Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:27, 9 апреля 2024Силовые структуры

На российскую овощебазу вместо бананов доставили 76 килограммов кокаина

На овощебазу Калининграда пришел груз бананов с 76 килограммами кокаина

Фото: Mariko margetson / Unsplash

На овощебазу Калининграда прибыла партия бананов, под которыми были спрятаны брикеты с кокаином общим весом 76 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Наркотики были обнаружены работниками овощебазы во время разгрузки коробок с плодами из Колумбии. Они рассказали о находке руководству, которое вызвало полицию. Груз, следовавший по маршруту Германия — Литва — Калининград, доставил 44-летний гражданин Белоруссии на автомобиле Mercedes-Benz, после чего уехал в сторону Польши.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск владельца партии начиненных кокаином бананов.

28 марта сообщалось, что в Петербурге сотрудники ФСБ задержали члена организованной преступной группировки, у которого было изъято 15 килограммов кокаина, оружие и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      В Монголии начали производить уникальное удобрение

      Бывший бездомный стал одним из лучших российских писателей

      Лавров подтвердил планы Путина посетить Китай

      Перечислены необычные симптомы рака носа

      Американец-старовер поехал жить в Приморье

      Жители российского региона пожаловались на желто-голубые остановки

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      На российскую овощебазу вместо бананов доставили 76 килограммов кокаина

      Туристы жестоко избили водителя такси ради денег и сбежали на родину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше