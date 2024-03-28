Поимка ФСБ члена ОПГ с 15 килограммами кокаина и оружием попала на видео

В Петербурге ФСБ задержала наркодилера с 15 кг кокаина и оружием

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали члена организованной преступной группировки (ОПГ), у которого было изъято 15 килограммов кокаина, оружие и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Оперативное видео с задержанием наркодилера публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как силовики задерживают мужчину, в багажнике его машины лежат брикеты. Показано оружие и фальшивые документы.

Среди изъятого у подозреваемого шесть единиц огнестрельного оружия, граната, патроны. По данным ФСБ, с помощью поддельных документов наркодилер покрывал свои преступления. По решению суда он отправлен в СИЗО. Ему вменяется незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают его сообщников.

26 марта сообщалось, что владельцем рекордной партии кокаина в 1,2 тонны, изъятой в Петербурге, оказался 47-летний москвич. Он отправлял деньги членам «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, запрещена в России). Кроме того, мужчину обвиняли в педофилии.