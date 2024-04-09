Каски и бронежилеты раздали жителям российского региона

Курьерам из Белгородской области раздали каски и бронежилеты

Курьерам из Белгородской области раздали каски и бронежилеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

Общественница опубликовала снимок курьера из российского региона на фоне сетевого магазина — мужчина одет в камуфляжные каску и бронежилет, а его лицо скрывает балаклава.

«Курьеры в Белгороде получили каски и бронежилеты. Могли бы уволиться, могли бы переехать и рассекать по Москве на электровелосипедах и иметь другую зарплату. Но (...) остались», — рассказала Ахмедова.

Украина регулярно пытается обстреливать Белгородскую область — среди прочих населенных пунктов от ударов сильно пострадал город Грайворон. Как рассказали «Ленте.ру» местные жители, в городе работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы.

При этом Белгород назвали одним из самых благоприятных городов для жизни в России. Город занял одну из лидирующих позиций в рейтинге Минстроя по качеству городской среды.