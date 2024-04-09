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17:50, 9 апреля 2024Бывший СССР

Командир рассказал об оставленных в районе Клещеевки военных ВСУ

Командир взвода рассказал об оставленных в районе Клещеевки военных ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) были оставлены в районе Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР). О них рассказал командир взвода разведчиков с позывным Валдай, его слова приводит RT в Telegram.

Отмечается, что в населенном пункте идут ожесточенные бои. Он назвал оставленных украинских бойцов «пушечным мясом». Валдай уточнил, что функцией этих военных ВСУ является дать сигнал тревоги. Когда их уничтожат, это будет говорить о штурме, а значит, остальным придется обороняться.

Ранее у Константиновки в подконтрольной украинским властям части ДНР российские военные ракетным ударом поразили железнодорожный состав с подкреплением ВСУ. Кроме того, в том же районе были поражены несколько скоплений пехоты украинской армии.

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      Кристина Есикова
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