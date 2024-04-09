Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:11, 9 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР ракетным ударом поразили железнодорожный состав с подкреплением ВСУ

У Константиновки в ДНР ракетным ударом поразили ж/д состав с подкреплением ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В районе Константиновки в подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики (ДНР) российские военные ракетным ударом поразили железнодорожный (ж/д) состав с подкреплением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Ракетный удар по ж/д составу с войсками, на которых двигались резервы противника с Константиновки на Дружковку», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, силовики сообщили, что в том же районе были поражены несколько скоплений пехоты украинской армии.

Ранее стало известно, что бойцы российской армии заняли село Первомайское на авдеевском направлении. Полностью овладели населенным пунктом подразделения 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС России.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      На российскую овощебазу вместо бананов доставили 76 килограммов кокаина

      Парикмахер раскрыла россиянам правду о связи роста волос с частотой стрижки

      В МАГАТЭ прокомментировали атаку дрона на ЗАЭС

      В России выросло производство кормов для животных

      Врач развеял популярный миф о сахарном диабете

      Взрыв с яркой вспышкой напугал жителей российского города и попал на видео

      На Украине обвинили главу врачебной комиссии в коррупции

      В Монголии начали производить уникальное удобрение

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше