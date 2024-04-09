В ДНР ракетным ударом поразили железнодорожный состав с подкреплением ВСУ

У Константиновки в ДНР ракетным ударом поразили ж/д состав с подкреплением ВСУ

В районе Константиновки в подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики (ДНР) российские военные ракетным ударом поразили железнодорожный (ж/д) состав с подкреплением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Ракетный удар по ж/д составу с войсками, на которых двигались резервы противника с Константиновки на Дружковку», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, силовики сообщили, что в том же районе были поражены несколько скоплений пехоты украинской армии.

Ранее стало известно, что бойцы российской армии заняли село Первомайское на авдеевском направлении. Полностью овладели населенным пунктом подразделения 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС России.