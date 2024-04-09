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12:11, 9 апреля 2024Бывший СССР

ВС России заняли Первомайское на авдеевском направлении

Военкор Руденко: ВС России заняли Первомайское на авдеевском направлении

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли населенный пункт Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР) на авдеевском направлении. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

Как рассказал Руденко, подразделения 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС России полностью овладели населенным пунктом. По его информации, Первомайское обороняли 59-я и 53-я бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). 8 апреля к ним в качестве подкрепления прибыла 25-я бригада.

«На фото все то, что осталось от разбитой 59-й и 25-й бригад ВСУ», — заявил военкор. Он приложил фотографии разбитой техники и автомобилей. По словам Руденко, 59-я и 53-я бригады полностью разбиты, а 25-я пока сохраняет боеспособность.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об особенно сложной для ВСУ обстановке на трех направлениях. По его словам, на авдеевском направлении сложилась тяжелая ситуация в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского.

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      Алевтина Запольская
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