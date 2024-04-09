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09:52, 9 апреля 2024Культура

Композитор Агутин раскрыл секрет популярности Пугачевой

Композитор Николай Агутин назвал талант главным секретом Пугачевой
Николай Агутин

Николай Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец и композитор Николай Агутин, отец исполнителя Леонида Агутина, раскрыл секрет популярности эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит MK.RU.

Агутин знаком с певицей более сорока лет. Пугачева выступала в его ансамбле «Веселые ребята». «Главный секрет Аллы в том, что она — талантливый человек. Этого не отнимешь. Когда Алла выходит на сцену, она приковывает все внимание зрителей», — заявил композитор.

Артист вспомнил, что специально смотрел все выступления Пугачевой. Он назвал ее подачу на сцене шикарной. «У нее была песня Слободкина "Посреди зимы". Она умела так ее спеть, что ты сразу чувствовал, что посреди зимы была катастрофа», — отметил композитор.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил популярность Пугачевой во времена СССР.

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      Мария Рюрикова
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