Композитор Агутин раскрыл секрет популярности Пугачевой

Композитор Николай Агутин назвал талант главным секретом Пугачевой

Певец и композитор Николай Агутин, отец исполнителя Леонида Агутина, раскрыл секрет популярности эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит MK.RU.

Агутин знаком с певицей более сорока лет. Пугачева выступала в его ансамбле «Веселые ребята». «Главный секрет Аллы в том, что она — талантливый человек. Этого не отнимешь. Когда Алла выходит на сцену, она приковывает все внимание зрителей», — заявил композитор.

Артист вспомнил, что специально смотрел все выступления Пугачевой. Он назвал ее подачу на сцене шикарной. «У нее была песня Слободкина "Посреди зимы". Она умела так ее спеть, что ты сразу чувствовал, что посреди зимы была катастрофа», — отметил композитор.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил популярность Пугачевой во времена СССР.