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12:12, 9 апреля 2024Культура

Друг умершего участника «Голоса» рассказал о состоянии артиста перед смертью

Музыкант Войтенко: в марте пели с Кунгуровым в Кремле, все было нормально

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Музыкант Сергей Войтенко рассказал, что при последней встрече с Заслуженным артистом России, оперным и эстрадным певцом Евгением Кунгуровым не заметил моментов, которые могли бы его насторожить. О состоянии артиста перед смертью он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Мы с Женей знакомы очень давно, почти 20 лет. Еще когда он только приехал в Москву, я ему помогал становиться на ноги. У меня продюсерский центр, мы делали ему репертуар. Тогда Женя и в проект попал на Первый канал на "Голос". Мы достаточно плотно занимались его раскруткой. Потом мы немного по жизни разошлись и начали общаться снова где-то года два назад», — рассказал Войтенко.

Музыкант добавил, что тогда Кунгуров поступил очень благородно по отношению к нему.

«У нас была небольшая недомолвка. Он извинился передо мной. И я ему сказал, что он молодец, что поступил как мужчина, и мы снова стали с ним общаться. Я это оценил. Это был хороший поступок. И у меня было впечатление, что у него все в порядке. Ничего не предвещало. В последний раз мы пели вместе в Кремле, все было нормально. Я не заметил таких моментов, что могло бы насторожить», — сообщил он.

Вечером 8 апреля стало известно, что Заслуженный артист России, известный оперный и эстрадный певец, участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. В полицию обратилась его жена, которой он написал сообщение с угрозами наложить на себя руки. Прибывшие на место сотрудники нашли тело Кунгурова под окнами дома.

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      Алена Шевченко
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