Пристрастился к алкоголю и имел проблемы с психикой. Что известно о покончившем с собой участнике шоу «Голос»

40-летний певец и участник «Голоса» Евгений Кургуров покончил с собой в Москве

Заслуженный артист России, известный оперный и эстрадный певец, участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Его тело было найдено вечером в понедельник, 8 апреля, в Пресненском районе столицы.

Певец отправил жене сообщение с угрозой

Как стало известно, жена 40-летнего исполнителя обратилась в службу спасения. Женщина сообщила, что получила от мужа текстовое сообщение, в котором он угрожал свести счеты с жизнью в квартире. Кунгуров написал супруге, что его тело она «найдет завтра в ванне». После этого он перестал отвечать на звонки.

Жена певца вызвала на место спасателей и полицию. Прибывшие сотрудники нашли тело Кунгурова внизу под окнами дома.

У Кунгурова были проблемы с психикой и алкоголем

Известно, что у Кунгурова были проблемы с психикой: официально на учете он не состоял, однако наблюдался у психиатра в частной клинике.

Кроме того, как пишет Telegram-канал Mash, несколько лет назад Кунгуров в одной из телепередач рассказывал об изменениях в его жизни с приходом популярности. По его словам, он стал выступать на корпоративах и получать большие гонорары. На подобных выступлениях, по словам певца, он пристрастился к алкоголю.

У артиста остались двое детей

В 2016 году Кунгуров расстался с первой женой — Натальей Троицкой. По информации канала, летом прошлого года его вторая жена Ирина обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака. Однако заявление вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца. У погибшего артиста остались от второго брака двухлетняя дочь и восьмилетний сын.

Евгений Кунгуров — заслуженный артист России, Чечни и Ингушетии. Был постоянным солистом Калининградского музыкального театра и приглашенным солистом театра «Новая опера». Вел программу «Романтика романса», также участвовал в проектах «Один в один!» и «Большая опера».