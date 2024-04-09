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18:58, 9 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко упрекнул работников ВПК Белоруссии в щелканье каблуками

Лукашенко раскритиковал работу военно-промышленного комплекса Белоруссии

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу военно-промышленного комплекса (ВПК) республики и упрекнул его работников в «щелканье каблуками». Об этом сообщает БелТА.

«ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в ближайшее время он проверит результаты работы ВПК и военных на полигонах. «В ближайшее время мы обратим серьезное на это внимание. Шутить здесь нельзя. В противном случае все наши здесь разговоры — коту под хвост», — добавил он.

Ранее Лукашенко возмутился повальным дефицитом кадров в Белоруссии. По его словам, на «МАЗе» недокомплект сотрудников достигает 13 процентов. На фоне этого президент предложил привлекать к работе пенсионеров.

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      Алевтина Запольская
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