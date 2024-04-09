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14:15, 9 апреля 2024Экономика

Лукашенко возмутился повальным дефицитом рабочих

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о повальном дефиците рабочих кадров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В Белоруссии наблюдается повальный дефицит кадров, особенно рабочих. Об этом на совещании о состоянии и задачах развития промышленности заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, 85 процентов вакансий в обрабатывающей промышленности приходится на рабочие специальности, то есть на слесарей, водителей, станочников и сварщиков. Например, на «МАЗе» недокомплект сотрудников достигает 13 процентов.

Лукашенко предложил привлекать к труду пенсионеров, потому что среди них много активных, патриотично настроенных, желающих работать людей. «Они с удовольствием придут и будут работать и большую пользу приносить еще как наставники. Надо решить, как их заинтересовать, в том числе и материально», — уверен глава государства.

Также он возмутился тем, что по-прежнему нет перелома в вопросе закреплении молодых специалистов на местах. Такая ситуация создает риски утраты компетенций в области конструирования и разработки новых видов продукции. На предприятиях почти нет молодых специалистов, так что накопленный опыт некому передавать.

По мнению президента, необходимо поднимать престиж инженерных профессий, как было в СССР, иначе «все наши планы останутся пустыми бумажками». В целом, рассуждая о белорусской промышленности, Лукашенко указал, что важны инвестиции, технологии, дисциплина, качество продукции, но ничего этого не будет, если на предприятиях нет высококлассных специалистов.

На том же совещании глава государства раскритиковал айтишников за отсутствие продвижений в работе по замене западного программного обеспечения на отечественное.

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      Платон Щукин
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