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13:42, 9 апреля 2024Экономика

Лукашенко потребовал срочно заменить западный софт белорусским

Глава РБ Лукашенко раскритиковал айтишников за отсутствие замены западному софту
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Белорусские IT-специалисты совершенно ничего не делают по направлению замены западного софта отечественным. Об этом на совещании по состоянию и задачам развития промышленности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

«Пока по данному направлению вообще ничего не делается. Как пользовались западным программным обеспечением, так и продолжаем», — возмутился глава республики.

Он потребовал срочно работать над написанием аналогов программного обеспечения от мировых лидеров. По словам Лукашенко, айтишники должны понимать, что создание белорусского софта и его внедрение должно стать безусловно первоочередной задачей, потому что надо выстроить защиту от любых внешних факторов.

Ранее глава российского Минцифры Максут Шадаев рассказал, что главной проблемой при выдаче грантов разработчикам софта в рамках программы импортозамещения стала сложность оценки проекта. По его словам, чиновники не всегда понимают, какая разработка имеет перспективу, а какая принесет только убытки и не будет востребована бизнесом.

При этом ведомство подняло планку уровня внедрения российского общесистемного и прикладного софта в 2024 году до 58 процентов, хотя до этого предполагалось достичь только 33 процентов. Впрочем, источники «Коммерсанта» на рынке не смогли понять, как был достигнут такой результат подсчетов и за счет чего предполагается улучшить показатели.

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      Платон Щукин
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