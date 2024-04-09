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06:00, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

«Лысый из Brazzers» дал совет мужчинам

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Порноактер Джонни Синс, известный как «Лысый из Brazzers», рассказал о самом совете, который дает мужчинам. Его слова передает издание news.com.au.

Он заявил, что чаще всего рекомендует мужчинам, которые начали лысеть, избавиться от волос. По его словам, он сам поступил таким образом в 23 года и отметил, что поначалу стеснялся своей внешности.

Однако актер подчеркнул, что изменил отношение к своему образу. «Ты бреешься налысо и приобретаешь собственный стиль. Некоторые из самых талантливых людей в мире — лысые. [Например], "Скала" (актер Дуэйн Джонсон — прим. «Ленты.ру»), Джефф Безос, а также многие из актеров», — высказался он.

Ранее стало известно, что Синс снялся в индийском рекламном ролике средств для мужской потенции. Пользователи сети признались, что увиденное рассмешило их.

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      Мария Большакова
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