«Лысый из Brazzers» снялся в индийской рекламе средств от импотенции

Порноактер Джонни Синс, известный как «Лысый из Brazzers», снялся в рекламе индийского бренда средств для мужской потенции Bold Care. Рекламный ролик опубликован на YouTube.

Видео, в котором принял участие Синс, снято в стиле индийского кино. Действие происходит на втором этаже частного дома, все актеры при этом одеты в индийские наряды. В ролике героиня выясняет отношения с мужем, жалуясь на то, что он не активен в сексуальном плане. «Эта ветка ни разу не зацвела (...) Твой Джонни никогда не грешил», — говорит супруга. Синс при этом стоит рядом с мужем недовольной женщины и наблюдает за происходящим.

Затем другая женщина подходит к ней и дает пощечину, после чего героиня ролика падает со второго этажа. Тогда порноактер прыгает следом за летящей вниз женщиной и спасает ее благодаря помощи средства для потенции. Приземлившись, Синс обращается к мужу и призывает его беречь себя.

В комментариях под роликом пользователи отметили, что увиденное рассмешило и удивило их. «Мир не был готов к такому кроссоверу», «Если бы был такой сериал, то он стал бы самым популярным в Индии», «Сначала Синс снимается в индийском кино, потом сразу же занимается наукой. Все так же, как и на его настоящей работе», «Блестящий способ обсудить такую деликатную тему в ненавязчивой и забавной манере», — высказались они.

В 2017 году Синс снялся в рекламе сети фастфуда «Бургер Кинг», прорекламировав бургер «Суперхрен». Некоторых пользователей сети рассмешил провокационный рекламный ход, другие же посчитали его оскорбительным.