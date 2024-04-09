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16:34, 9 апреля 2024Россия

Мэр столицы российского региона объявил об отставке

Мэр Чебоксар Денис Спирин объявил об отставке

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мэр столицы Чувашской республики Чебоксар Денис Спирин объявил в Telegram о намерении уйти в отставку.

Как рассказал глава столицы российского региона, принятое решение было для него непростым, но обдуманным и взвешенным. При этом из записи Спирина следует, что его может ждать новое назначение.

«В ближайшее время намерен немного отдохнуть, затем продолжу трудиться на благо нашей страны», — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что глава администрации крупного крымского города Евпатория Елена Демидова написала заявление об увольнении с должности в связи с семейными обстоятельствами.

ЖЗЛ
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