Мэра Каунаса в Литве обвинили в помощи России
Мэра города Каунас в Литве Висвалдаса Матийошайтиса запозодрили в помощи России через его бизнес. Об этом пишет «Sputnik Литва».
Матийошайтис является основателем холдинга Vičiūnai Group, который входит в список крупнейших производителей рыбной продукции в Литве и Прибалтике.
Как сообщает издание, компания Plungės kooperatinė prekyba, входящая в холдинг Vičiūnai Group, не менее 11 раз перевозила в Россию санкционные товары, среди которых некоторые входят в список с высоким приоритетом на поле боя.
Депутат Сейма Литвы Эугениюс Гентвилас потребовал провести проверку и узнать, чем занималась Plungės kooperatinė prekyba.
Ранее Сейм Литвы обратится в Конституционный суд республики для объявления импичмента депутату Ремигиюсу Жемайтайтису за антисемитизм.
Жемайтайтис неоднократно допускал антисемитские высказывания, комментируя снос Иерусалимом палестинской начальной школы.