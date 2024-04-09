Мэра Каунаса в Литве обвинили в помощи России

Мэра города Каунас Матийошайтиса заподозрили в помощи России

Мэра города Каунас в Литве Висвалдаса Матийошайтиса запозодрили в помощи России через его бизнес. Об этом пишет «Sputnik Литва».

Матийошайтис является основателем холдинга Vičiūnai Group, который входит в список крупнейших производителей рыбной продукции в Литве и Прибалтике.

Как сообщает издание, компания Plungės kooperatinė prekyba, входящая в холдинг Vičiūnai Group, не менее 11 раз перевозила в Россию санкционные товары, среди которых некоторые входят в список с высоким приоритетом на поле боя.

Депутат Сейма Литвы Эугениюс Гентвилас потребовал провести проверку и узнать, чем занималась Plungės kooperatinė prekyba.

Ранее Сейм Литвы обратится в Конституционный суд республики для объявления импичмента депутату Ремигиюсу Жемайтайтису за антисемитизм.

Жемайтайтис неоднократно допускал антисемитские высказывания, комментируя снос Иерусалимом палестинской начальной школы.