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14:41, 9 апреля 2024Россия

В Госдуме оценили идею создания нового министерства

Бессараб назвала формализацией создание министерства патриотического воспитания

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Идея создать министерство, ответственное за молодежную политику и патриотическое воспитание, — это формализация, а любая формализация без вложения души не приносит результатов, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Я считаю, что это избыточное министерство. Я бы согласилась, если бы, например, Министерство труда, которое занимается и социальной защитой, и трудом, и пенсионным обеспечением — это огромные задачи, могло бы быть разделено на два или даже три. Но что касается Министерства просвещения, то не только это министерство занимается патриотическим воспитанием», — рассказала Бессараб.

По словам депутата, патриотическое воспитание не прекращается в тот момент, когда человек взрослеет и поступает в высшее учебное заведение или выходит на работу.

«Патриотическое воспитание может быть и в семье. Тогда можно и Министерству труда придать эти функции, потому что Минтруда занимается обеспечением семей. Поэтому, на мой взгляд, не нужно ничего выдумывать. Надо просто по-человечески правильно относиться к воспитанию своих собственных детей, государству помогать и в этом случае мы вложим самое важное, самое ценное в каждого нашего ребенка», — добавила Бессараб.

Специально создавать для этого министерство, на мой взгляд, — это избыточная и непонятная задача, которая будет просто формализована. А любая формализация без вложения души не проносит результатов

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщили, что власти России обсуждают возможность создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание.

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      Алена Шевченко
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