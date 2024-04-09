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01:52, 9 апреля 2024Россия

В России захотели создать новое министерство

«Ведомости»: власти хотят создать новое министерство патриотического воспитания

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Власти России обсуждают возможность создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание. Об этом во вторник, 9 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По их информации, ведомство может появиться после инаугурации президента Владимира Путина, запланированной на 7 мая, и формирования новой структуры кабмина. Министерство хотят создать «на базе Росмолодежи» в результате перехода к ней части функций Минпросвещения, поскольку «стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание».

Кроме того, собеседники издания рассказали, что власти вновь обсуждают идею объединения Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство, как это было до 2018 года. В пресс-службе Минобрнауки газете сообщили, что «не располагают информацией» о создании нового ведомства и возможной передаче части полномочий в их ведение.

Еще один собеседник, близкий к президентской администрации подчеркнул, что о любых структурных изменениях, тем более в политической плоскости, говорить преждевременно, поскольку решение может быть пересмотрено в последний момент.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается вопрос создания нового ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику в стране.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент Владимир Путин реализует свои полномочия по формированию нового состава правительства так, как он считает лучше.

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      Марина Совина
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