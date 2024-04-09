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11:02, 9 апреля 2024Из жизни

Мужчина выиграл металлоискатель в конкурсе и нашел клад за 2,6 миллиона рублей

В Великобритании мужчина нашел древние монеты стоимостью 2,6 миллиона рублей

Фото: Vitaly Taranov / Unsplash

Начинающий кладоискатель из Великобритании обнаружил сотни древних монет стоимостью 23 тысячи фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

63-летний Микки Ричардсон занимается поиском подземных кладов всего несколько месяцев. По словам мужчины, у него был обычный металлоискатель, но позже он стал пользоваться новым высококлассным прибором, который выиграл в конкурсе в социальной сети.

Однажды Ричардсон решил отправиться в деревню Ансти, графство Дорсет, чтобы в очередной раз попытать удачу и попробовать найти сокровища. По словам мужчины, он уже собирался закончить поиски, когда его металлоискатель внезапно дал мощный сигнал. Ричардсон обнаружил шиллинг времен правления короля Карла I. «Затем я снова прочесал местность и услышал еще один сигнал, потом еще и еще. Я просто не мог в это поверить. В первый день я откопал 74 серебряные монеты и был потрясен», — вспоминает он.

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На следующее утро кладоискатель вернулся на то же место, надеясь найти еще больше сокровищ. К своему удивлению, ему удалось выкопать в общей сложности 234 монеты. Все находки он передал на изучение в Британский музей. Выяснилось, что монеты относятся к периодам правления короля Эдуарда VI в 1550-х годах, королевы Елизаветы I, Якова I и Карла I. Предполагается, что во времена Английской революции их спрятал под землей местный фермер. Считается, что он не успел вернуться за кладом, а позже монеты неоднократно попадали под плуг и оказались разбросаны по полю.

Ричардсон принял решение продать найденное на аукционе Spink & Son. Он пришел в восторг, когда узнал, что монеты ушли с молотка за 23 тысячи фунтов стерлингов. «Эта коллекция охватывает самое нестабильное время в истории нашей страны. Этими монетами пользовались в важнейший период становления Англии во многих отношениях: конституционном, религиозном, социально-экономическом и, очевидно, политическом», — описала редкий и ценный лот сотрудница аукционного дома Spink & Son.

Теперь кладоискатель должен разделить выручку с владельцем земли, на которой нашел монеты. Он планирует потратить свою часть денег на отпуск с женой.

Ранее сообщалось, что 12-летний житель Великобритании обнаружил древнеримский браслет, датируемый I веком нашей эры. Роуэн Брэннан нашел украшение во время прогулки с матерью и собакой.

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      Алиса Удовик
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