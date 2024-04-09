Мужчина выиграл металлоискатель в конкурсе и нашел клад за 2,6 миллиона рублей

В Великобритании мужчина нашел древние монеты стоимостью 2,6 миллиона рублей

Начинающий кладоискатель из Великобритании обнаружил сотни древних монет стоимостью 23 тысячи фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

63-летний Микки Ричардсон занимается поиском подземных кладов всего несколько месяцев. По словам мужчины, у него был обычный металлоискатель, но позже он стал пользоваться новым высококлассным прибором, который выиграл в конкурсе в социальной сети.

Однажды Ричардсон решил отправиться в деревню Ансти, графство Дорсет, чтобы в очередной раз попытать удачу и попробовать найти сокровища. По словам мужчины, он уже собирался закончить поиски, когда его металлоискатель внезапно дал мощный сигнал. Ричардсон обнаружил шиллинг времен правления короля Карла I. «Затем я снова прочесал местность и услышал еще один сигнал, потом еще и еще. Я просто не мог в это поверить. В первый день я откопал 74 серебряные монеты и был потрясен», — вспоминает он.

На следующее утро кладоискатель вернулся на то же место, надеясь найти еще больше сокровищ. К своему удивлению, ему удалось выкопать в общей сложности 234 монеты. Все находки он передал на изучение в Британский музей. Выяснилось, что монеты относятся к периодам правления короля Эдуарда VI в 1550-х годах, королевы Елизаветы I, Якова I и Карла I. Предполагается, что во времена Английской революции их спрятал под землей местный фермер. Считается, что он не успел вернуться за кладом, а позже монеты неоднократно попадали под плуг и оказались разбросаны по полю.

Ричардсон принял решение продать найденное на аукционе Spink & Son. Он пришел в восторг, когда узнал, что монеты ушли с молотка за 23 тысячи фунтов стерлингов. «Эта коллекция охватывает самое нестабильное время в истории нашей страны. Этими монетами пользовались в важнейший период становления Англии во многих отношениях: конституционном, религиозном, социально-экономическом и, очевидно, политическом», — описала редкий и ценный лот сотрудница аукционного дома Spink & Son.

Теперь кладоискатель должен разделить выручку с владельцем земли, на которой нашел монеты. Он планирует потратить свою часть денег на отпуск с женой.

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