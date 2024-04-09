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13:07, 9 апреля 2024Россия

МВД объяснило приостановку выдачи прав и регистрации авто в Подмосковье

МВД объяснило приостановку выдачи прав и регистрацию авто в Подмосковье сбоем

Фото: Sarah Pflug / Burst

В Подмосковье подразделения ГИБДД приостановили выдачу прав и регистрацию транспортных средств из-за сбоя. Об этом сообщило управление МВД по Московской области в Telegram-канале.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя. О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно», — сообщили в главке МВД.

Там добавили, что из-за сбоя время работы подразделений Госавтоинспекции будет продлено, чтобы все обратившиеся за услугами граждане их получили.

Россияне начали жаловаться на проблемы с получением водительских прав во вторник, 9 апреля. Как уточняли в правоохранительных органах, это связано с проблемами в базах ГИБДД из-за перехода на новое программное обеспечение.

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      Анастасия Шейкина
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