У россиян начались проблемы с получением и обменом водительских удостоверений

ТАСС: россияне не могут получить водительские права из-за сбоя в базах ГИБДД

Россияне по всей стране не могут получить водительские права. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Отмечается, что проблемы с оформлением водительских документов начались у жителей страны из-за сбоя в базах ГИБДД. Сложности также возникли с регистрацией транспортных средств и обменом прав.

«В связи с переходом на новое программное обеспечение произошел сбой (...) В настоящее время водители по всей стране не могут получить (...) водительские удостоверения», — приводит агентство слова источника.

Предыдущий серьезный сбой в системе ГИБДД был зафиксирован в середине декабря 2023 года. Тогда причиной сбоя также стал переход на новые системы.