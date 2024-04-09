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12:16, 9 апреля 2024Россия

У россиян начались проблемы с получением и обменом водительских удостоверений

ТАСС: россияне не могут получить водительские права из-за сбоя в базах ГИБДД

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россияне по всей стране не могут получить водительские права. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Отмечается, что проблемы с оформлением водительских документов начались у жителей страны из-за сбоя в базах ГИБДД. Сложности также возникли с регистрацией транспортных средств и обменом прав.

«В связи с переходом на новое программное обеспечение произошел сбой (...) В настоящее время водители по всей стране не могут получить (...) водительские удостоверения», — приводит агентство слова источника.

Предыдущий серьезный сбой в системе ГИБДД был зафиксирован в середине декабря 2023 года. Тогда причиной сбоя также стал переход на новые системы.

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      Марк Леонов
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