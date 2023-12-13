Стала известна причина сбоев в базах ГИБДД

ТАСС: технический сбой в базах ГИБДД произошел из-за перехода на новую систему

Технический сбой, произошедший в базах российской Госавтоинспекции (ГИБДД), связан с переходом на новые системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Технический сбой в работе информационных ресурсов по линии Госавтоинспекции произошел из-за начала перехода на новую систему», — пояснил собеседник агентства.

В ноябре ГИБДД предупреждала о перебоях с записью на регистрацию автомобилей в Москве из-за технологических работ. В инспекции уточнили, что перебои могут произойти в связи с работами, которые направлены на улучшение «скорости обработки данных и проведение модернизации оборудования».

12 декабря в Москве приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав, отметив, что это связано с техническим сбоем. На следующий день аналогичная проблема произошла в Подмосковье.