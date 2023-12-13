В Подмосковье приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав

МВД: в Подмосковье приостановили регистрацию авто и выдачу водительских прав

В Московской области временно приостановили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав. Об этом сообщило МВД России в своем Telegram-канале.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено», — говорится в сообщении.

На данный момент, отметили в министерстве, специалисты работают над устранением последствий технического сбоя. О возобновлении оказания услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе ведомства.

Накануне аналогичная проблема наблюдалась в подразделениях Госавтоинспекции Москвы. Там объяснили ситуацию техническим сбоем. «В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — сообщили в Госавтоинспекции.