Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 9 апреля 2024Бывший СССР

На Украине обвинили главу врачебной комиссии в коррупции

СБУ обвинила главу врачебной комиссии Черниговской области в коррупции

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в коррупции главу военно-врачебной комиссии Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«По материалам следствия, в обмен на взятки он помогал призывникам уклоняться от мобилизации. Фигурант был участником преступной схемы, которую организовал бывший председатель областной военно-врачебной комиссии Черниговской области», — заявили в СБУ.

Кроме того, правоохранители разоблачили их сообщницу, которая являлась чиновником медкомиссии областного военкомата. Согласно версии следствия, они выдавали ложные медзаключения, где приписывали тяжелые диагнозы призывникам. Затем документы направлялись в военкомат с пометкой о непригодности к службе. Отмечается, что фигуранты дела получали по пять тысяч долларов с каждого призывника.

Ранее СБУ задержала шестерых экс-сотрудников проектных институтов, которые якобы сотрудничали с Россией. Сообщалось, что они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации нескольких российских атомных электростанций.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      В Монголии начали производить уникальное удобрение

      Бывший бездомный стал одним из лучших российских писателей

      Лавров подтвердил планы Путина посетить Китай

      Перечислены необычные симптомы рака носа

      Американец-старовер поехал жить в Приморье

      Жители российского региона пожаловались на желто-голубые остановки

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      На российскую овощебазу вместо бананов доставили 76 килограммов кокаина

      Туристы жестоко избили водителя такси ради денег и сбежали на родину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше