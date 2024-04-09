На Украине обвинили главу врачебной комиссии в коррупции

СБУ обвинила главу врачебной комиссии Черниговской области в коррупции

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в коррупции главу военно-врачебной комиссии Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«По материалам следствия, в обмен на взятки он помогал призывникам уклоняться от мобилизации. Фигурант был участником преступной схемы, которую организовал бывший председатель областной военно-врачебной комиссии Черниговской области», — заявили в СБУ.

Кроме того, правоохранители разоблачили их сообщницу, которая являлась чиновником медкомиссии областного военкомата. Согласно версии следствия, они выдавали ложные медзаключения, где приписывали тяжелые диагнозы призывникам. Затем документы направлялись в военкомат с пометкой о непригодности к службе. Отмечается, что фигуранты дела получали по пять тысяч долларов с каждого призывника.

Ранее СБУ задержала шестерых экс-сотрудников проектных институтов, которые якобы сотрудничали с Россией. Сообщалось, что они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации нескольких российских атомных электростанций.